Kadıköy Suadiye sahil yolunda aracıyla drift yapan sürücü, keskin virajda tehlikeli bir şov yaparak, hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye soktu.



Yaptığı tehlikeli şovu hem aracına koyduğu kamerada kaydeden hem de arkadaşına görüntületen maganda, sosyal medyada bu videoyu paylaştı.



Trafiği tehlikeye sokan sürücü, polis ekiplerinin kendisine plakadan ceza yazmaması için ise plakasını montaj yaparak gizledi.









Kaynak : İHA