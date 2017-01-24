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Trafik magandasından polise yakalanmamak için ilginç yöntem

Trafik magandaları tehlikeli hareketlere devam ediyor. Suadiye sahil yolunda yaptığı driftle trafiği tehlikeye sokan bir sürücü, sosyal medyada paylaştığı videoda plakasını polise yakalanmamak için gizledi.

3. Sayfa / 24 Ocak 2017 Salı 11:35
Trafik magandasından polise yakalanmamak için ilginç yöntem
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Kadıköy Suadiye sahil yolunda aracıyla drift yapan sürücü, keskin virajda tehlikeli bir şov yaparak, hem kendi canını hem de başkalarının canını tehlikeye soktu.

Yaptığı tehlikeli şovu hem aracına koyduğu kamerada kaydeden hem de arkadaşına görüntületen maganda, sosyal medyada bu videoyu paylaştı.

Trafiği tehlikeye sokan sürücü, polis ekiplerinin kendisine plakadan ceza yazmaması için ise plakasını montaj yaparak gizledi.




Kaynak : İHA

Trafik Magandası


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