Trabzonspor'un avukatı Sinan Gün FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince hakkında 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla' suçlanan avukat Sinan Gün gözaltına alındı.
1 HAFTADIR GÖZALTINDAYDI
Yaklaşık 1 haftadan bu yana gözaltında tutulan avukat Gün, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.
TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI
Aynı zamanda Trabzonspor kulübünün avukatı olan Gün, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
FETÖ'NÜN ŞİKE KUMPASI
FETÖ soruşturmasında tutuklanan Sinan Gül, FETÖ'nün şike kumpasında Trabzonspor'u savunuyordu.