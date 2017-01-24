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Tamirci, kadını baldırından ısırdı

Eyüp’te bir tamirci, otomobilini tamirhaneye getiren kadını baldırından ısırdı. Tamirci genç, kadını bir arkadaşına benzeterek şaka yaptığını söyledi.

3. Sayfa / 24 Ocak 2017 Salı 13:34
Tamirci, kadını baldırından ısırdı
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İlginç olay Eyüp'te bir tamirhanede yaşandı. Seçil K. isimli genç kadın otomobilini bir tamirhaneye götürdü. Genç kadın tamirci ile konuşurken, bu sırada arkadan diğer tamirci Mehmet A. yaklaştı. Dizlerinin üzerine çöken Mehmet A., genç kadını baldırından ısırdı. Bir anda neye uğradığını şaşıran kadın, arkasını dönerek tamirciye tepki gösterdi.

Polisi arayan Seçil K., 22 yaşındaki Mehmet A.'dan şikayetçi oldu. Mehmet A.'nın ifadesinde genç kadını bir arkadaşına benzettiğini ve şaka yapmak için bacağından ısırdığını söylediği öğrenildi. İlginç olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.







Kaynak : İHA

Genç Kadın


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