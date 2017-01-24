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Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz - 117 operasyonu

Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı tarafından, Tunceli Bali Deresi bölgesinde başlatılan “Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz-117” operasyonu kapsamında, tespit edilen 19 sığınakta cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güncel / 24 Ocak 2017 Salı 08:23
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Yılmaz - 117 operasyonu
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, “Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığınca; terörist unsurları yakalamak/etkisiz hâle getirmek, teröristlere ait sığınak/barınakları tespit ve imha etmek maksadıyla, Tunceli Merkez İlçe-Karşılar Jandarma Karakol Komutanlığı mülki sınırlarını içerisinde bulunan Bali Deresi bölgesinde 16 Ocak 2017 Pazartesi günü 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet YILMAZ - 117' operasyonu başlatılmıştır” denildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında tespit edilen19 sığınak içerisinde kış yığınaklanmasına yönelik cephane, akaryakıt, telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesinin ele geçirildiği ve imha edildiği kaydedildi. Kaynak : İHA

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