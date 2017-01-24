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'Para yoktu ama akıl vardı'

Mozambik'te konuşan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrika'yı geçmişte kimlerin, nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliyoruz" dedi. Türkiye'de göreve geldiği ilk yılları hatırlatan Erdoğan, "O zaman para yoktu ama akıl vardı" diye konuştu.

Siyaset / 24 Ocak 2017 Salı 19:29
'Para yoktu ama akıl vardı'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli başlıklar şöyle:

Biz Afrika'yı geçmişte kimlerin, nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliyoruz. Türkiye'de yapılan yatırımlar Mozambik'te de gerçekleştirilebilir. Yapılmaz diye bir şey yok.Türkler, Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılardır.

Türkiye'de göreve geldiğimiz zaman para yoktu ama akıl vardı. Türkiye, Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan özelliği ile son yıllarda başarı hikayesi yazdı.
'Karma Ekonomi Komisyonu kurduk'

Mozambik ekonomik sıkıntılarını aşacaktır. Türkiye olarak bize ne görev düşüyorsa biz bunu yapmaya hazırız. İş adamlarımız, iş forumu vesilesiyle Mozambikli iş adamlarıyla somut iş birliği adımlarını ele aldılar. Bugün yapılan anlaşma ile Karma Ekonomi Komisyonu kurduk. Bunu en kısa sürede işler hale getireceğiz.

'Resmi pasaportlara vizeleri kaldırdık'
Bugün imzalanan resmi anlaşmalarla resmi pasaportlara vizeleri karşılıklı olarak kaldırdık. Mozambikli gençleri bize gönderirseniz, onların lisans ve yüksek lisans yapmalarına yardımcı olmak istiyoruz.

MozambikCumhurbaşkanıAfrikaTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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