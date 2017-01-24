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Optimar: Başkanlığa destek 3 yılın zirvesinde

Optimar'ın araştırmasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan referandum sürecinin içindeki partili cumhurbaşkanlığına desteğin son 3 yılın zirvesinde olduğu destek oranının da yüzde 53,6 olduğu öne sürüldü.

Siyaset / 24 Ocak 2017 Salı 09:10
Optimar: Başkanlığa destek 3 yılın zirvesinde

Karar'ın haberine göre, Türkiye genelini temsilen 26 ilde 3 Ocak - 10 Ocak 2017 tarihleri arasında, 2043 kişi ile yüz yüze görüşülerek yapılan ankete göre, Anayasa refarandumunda evet oyu vereceklerin oranı yüzde 53'ü geçti. Son 3 yılda Başkanlık sistemi konusunda kararsız olanların oranı düşerken, destek istikrarlı bir şekilde arttı.

“Türkiye'nin mevcut yönetim biçimi olan parlamenter yönetimden, Anayasa değişikliğine gidilerek Başkanlık / Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmesini ister misiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 46.3'ü ‘evet', yüzde 40'ı ‘hayır' yüzde 13,7'si ise ‘kararsızım' cevabını verdi.

Araştırmada halkın başkanlık konusuna yaklaşımında ortaya çıkan oranlar, son 3 yıldaki verilerle de karşılaştırıldı. Buna göre 2014'te yüzde 38.5 olan destek 2015'te yüzde 41,2'ye 2016'da ise yüzde 46,3'e çıktı. Karşı olanların oranı ise yüzde 44.3'ten 3 puanlık azalışla yüzde 40'a düştü, sisteme olumlu bakanların oranlarında 7.8 puanlık artış dikkat çekti. Kararsızlar dağıtıldığında ise 3 yıldaki artış 12 puanı buldu.

Sistem değişikliğine karşı olanların oranı sadece yüzde 4.4 azalırken, destekteki 8.3 puanlık artış, kararsızların başkanlık sistemi konuşuldukça tercih yapmaya başladığını ortaya koydu. 2015'te yüzde 17.8 olan kararsızların oranı 2016'da yüzde 13.8'ye düştü. İhanet şebekesi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine hem hükümetin hem de milletin verdiği tepki ve sonrasında başkanlık sisteminin tartışılmaya açılması kararsızların oranında yüzde 4.1'lik düşüşe neden oldu. Kararsızlar dağıtıldıktan sonra Anayasa değişikliğini ve Cumhurbaşkanlığı sistemini isteyenlerin oranı yüzde 53,6, istemeyenlerin oranı ise yüzde 46,4 oldu.

Başkanlık SistemiCumhurbaşkanlığı


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