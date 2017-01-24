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O illerde elektrik kesintisi

İstanbul başta olmak üzere bu illerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Yaşam / 24 Ocak 2017 Salı 08:52
O illerde elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.30-11.30'da, Ferhatpaşa Mahallesi Anadolu,Yeditepe, 6. , 4., 9., Mareşal Fevzi Çakmak, 15., 17., 38., 31., 27., 35., 33.sokakları, 14.00-16.00'da, Kayışdağı Mahallesi Akdeniz Sokaka, Ferhatpaşa Mahallesi Toplum, 77., 46., Ulu Önder, Seyitnizam, Mareşal Fevzi Çakmak, 51., 44., 47., 49., 48. sokakları, Mevlana Mahallesi Akdeniz Sokak elektrik alamayacak.

Çekmeköy'de 10.00-12.00'de, Taşdelen Mahallesi Atabey Sokak'ta, Pendik'te 09.00-11.00'de, Çamlık Mahallesi Durak ve Leylak sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacak.

Ümraniye'de 10.00-12.00'de, Kazım Karabekir Mahallesi Ömür Sokak, Dumlupınar Mahallesi Pazarcık, Azimet, Çekim, Dilrüba, Alkan, Altındağ, Göçebe, Karamel, Rüya, Termal, Anadolu, Özgeray, Çınardibi, Ergeç, İnönü, Güverte sokaklarında, Elmalıkent Mahallesi Geray, Zan, Özyavuz, Ayazağa, Asiye, Akçe, Ağgül Çıkmazı, Berceste Çıkmazı, Süha, Altunizade, Atıf Çıkmazı, Yaman, Yasin, Yazevi, Erkal, Erkut sokaklarında,14.00-16.00'da, Namık Kemal Mahallesi Cem Sokak, Atakent Mahallesi Atakan, Türkler, Göreme, Burçak, Paker, Gençlik, Reşitpaşa sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da 12.00-14.00'te, Yavuztürk Mahallesi Niğde, Toprak, Karadeniz, Çavdar, Uzay, Tohum, Fundalar, Fatih Çıkmazı, Akkaya, Ceren, Goncagül, Aydınlık, Aytur, Burç, Nil, Doğu, Ortaklar , Gönül, Kadastral, Coşan sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Hatay'da elektirik kesintisi

Hatay’ın Arsuz ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Ocak Perşembe günü, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesine 08:30-17:30 saatleri arasında, Tülek Mahallesine 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Mersin'de elektrik kesintisi

İçel’in Mezitli ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Ocak Perşembe günü, Mezitli ilçesi Bozön Mahallesi Kalfe Bucağı mevkisine 12:00-13:00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Osmaniye'de elektrik kesintisi

Osmaniye’nin merkez ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Ocak Perşembe günü, merkez ilçeye bağlı Issızca Köyü Merkez ve Ali Çavuşlar mahalleleri 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Adana'da elektrik kesintisi

Adana’nın Yüreğir, Karataş, Sarıçam ve Seyhan ilçesinde perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş’den yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 Ocak Perşembe günü, Yüreğir ilçesi Köklüce, Camili, Dedepınarı, Alihocalı, Çotlu, Ağzıbüyük, Şeyhmurat, Danışment, Sağdıçlı, Yukarıçiçekli ve Düzce mahalleleri ile Çotlu Sulama Birliği, TV Verici İstasyonları ve Baz İstasyonları 11:00-13:00 saatleri arasında, Levent Mahallesi Levent, 1819, 1817, 1799, 1778, 1820, 1816, 1814, 1768, 1821, 1762, 1810, 1807, 1764, 1759, 1763, 1758, 1760, 1766, 1767, 1761, 1815, 1811, 1715, 1822 ve 1746 sokaklar 09:00-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

Karataş ilçesi Orta Mahallesi 249, 247, 250 ve 251 Sokaklar, Karşıyaka Mahallesi 307, 315, 290, 298, 329, 296, 338, 285, 302, 288, 287, 322, 321, 333, 318, 356, 304, 289, 297, 286, 325, 365, 364, 366 ve 360 sokaklar ile Deniz Kuvvetleri Radar, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Maliye Tesisleri Kampı, Palmiye Sitesi, Sağlık Sitesi, Severoğlu Sitesi, Esentepe Sitesi, Saklı Cennet Restoran, Harb-iş Sitesi, Mercanlı Sitesi ve Adova Sitesine 09:00-12:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Sarıçam ilçesi Acıdere ve Karşıyaka mahallelerinde 09:00-17:00 saatleri arasında, Seyhan ilçesi Gülpınar Mahallesi 37005 Sokakta 09:00-17:00 saatleri arasında, Gülbahçesi Mahallesi 13374, 13424, 13422, 13418, 13426, 13440, 13432 ve 13436 sokaklarda 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisi olacak.
Kaynak : AA

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