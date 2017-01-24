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Metro hattı uzuyor inşaat projeleri değerleniyor

21 Ocak Cumartesi günü açılışı yapılan Kartal-Tavşantepe metro hattı, bölgede yer alan projelere ilgiyi artırdı.

Ekonomi / 24 Ocak 2017 Salı 15:34
Metro hattı uzuyor inşaat projeleri değerleniyor

Henüz Tavşantepe'ye kadar olan bölümü açılan metro hattının Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar uzayacak olması, özellikle Kartal bölgesini gayrimenkul yatırımcıları için cazip hale getiriyor.

Kadıköy-Kartal Metro Hattı'nın devamı niteliğinde olan 4 buçuk kilometrelik Kartal-Pendik-Tavşantepe Metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 21 Ocak Cumartesi günü hizmete açıldı. Sabiha Gökçen Havaalanı'na kadar uzatılacak ve Kartal-Sabiha Gökçe Havaalanı arası mesafeyi 17 dakikaya düşürecek olan hattın Tavşantepe'ye kadar olan kısmının devreye girmesi, bölgede yer alan inşaat projelerine ilgiyi artırdı. Kartal-Tavşantepe metro hattında yer alan Yakacık metro durağına 10 metre mesafede konumlanan Propa Vista projesi de konumu itibariyle konut yatırımı yapacak olanlar için en cazip projelerin başında geliyor.



Propa CEO'su Can Özçiçek, “Kartal'da hayata geçirdiğimiz Propa Vista projesi, E-5'e 90 metre uzunluğunda cephesiyle birlikte, tamamı güney cepheli ve Adalar manzaralı evlerden oluşuyor. Propa Vista projesi, yalnızca ulaşım değil, konum avantajı, sosyal olanakları ve yaşam standartları ile Kartal bölgesinin parmakla gösterilen sayılı projeleri arasında yer alıyor. Bu durumun en önemli kanıtı ise ön lansman dönemindeki satış performansımız. Hem yerli hem de yabancı yatırımcının gözü bu projede. Şimdiden dairelerin yarısına yakın bir bölümünün satışı tamamlandı” dedi.

Sabiha GökçenCumhurbaşkanıGayrimenkulLansman


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