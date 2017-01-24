ABD'li pop yıldızı Madonna'nın Washington'da düzenlenen Kadınlar Yürüyüşü'nde yaptığı konuşma başına bela olacak gibi gözüküyor. ABD gizli servisinin, 'Beyaz Saray'ı havaya uçurmak istedim' diyen Madonna hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.



Birçok kanaldan canlı yayınlanan konuşması, internette de yoğun tartışmalara neden olan Madonna için sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı soruşturma yürütülmesini istemişti.



Yıldız şarkıcı konuşmasında, 'Sinirliyim. Sarsılmış durumdayım. Evet, Beyaz Saray'ı havaya uçurmayı düşündüm. Ancak bunun hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini biliyorum. Umutsuzluğa kapılmamalıyız. Şair W.H.Auden İkinci Dünya Savaşı'ndan hemen önce, 'Ya birbirimizi seveceğiz ya da öleceğiz' demişti. Ben sevmeyi seçiyorum. Siz de benimlemisiniz?' demişti.



Bu konuşmanın ardından Gateway Pundit adlı siteye konuşan Gizli Servis sözcüsü, konuyla ilgili soruşturma yürütüleceğini ancak dava açılıp açılmayacağına başsavcılığın karar vereceğini söyledi.



Madonna ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada, sözlerinin bağlamından koparıldığını iddia etti. Madonna, 'Ben vahşi bir insan değilim. Şiddet propagandası yapmadım. İnsanların konuşmamın içindeki bir cümledense, konuşmamın tamamını anlaması önemlidir. Konuşmama 'Aşkın devrimini başlatmak istiyorum' diye başlamıştım. Sonrasında da bir yandan umutlu olduğumdan diğer yandan ise kızgın olduğumdan bahsetmiştim. Bunlar benim duygularım.' ifadelerini kullandı.



Madonna'nın yaptığı bu Instagram paylaşımının altında bir çok Trump taraftarı, ünlü sanatçıyı 'terörist' olarak tanımladı ve Gizli Servis soruşturmasını desteklediklerini söyledi.

