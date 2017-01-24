Keskin nişancı alçak yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda, keskin nişancı olduğu belirlenen Suriye uyruklu gözaltına alındı.



Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Elbeyli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, sağ gözü bandajlı ve dikişli bir kişi gözaltına alındı.



Zanlının sorgusunda, Suriye uyruklu DEAŞ üyesi İ.M. olduğu, kardeşleri Y.M. ve A.M. ile örgüt içinde aktif faaliyetlerde bulunduğu ve keskin nişancı olarak görev yaptığını itiraf ettiği belirtildi.



Ayrıca zanlının Suriye'nin Rakka kenti yakınlarında çıkan bir çatışmada sağ gözünden yaralandığı tespit edildi.



Zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor. Kaynak : AA