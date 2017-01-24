Karabük'te 10 gözaltı! Aralarında...

Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.



Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, emniyet müdür yardımcısı M.Ç, komiser İ.Y, komiser yardımcısı M.Ç. ile Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) çalışanları V.K, A.E, U.B, F.Ö, L.T, S.E. ve Ö.L. gözaltına alındı.



Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak : AA