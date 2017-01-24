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İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde operasyon!

Konya’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü personeli olan 19 kişi, ’ByLock’ kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

3. Sayfa / 24 Ocak 2017 Salı 11:17
İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde operasyon!

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Konya Milli Eğitim Müdürlüğünde çalışan ve örgütün kriptolu yazışma programı 'ByLock'u kullandığı tespit edilen 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) polisinin sabah saatlerinde şüphelilerin belirlenen adreslerine yönelik düzenlediği operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerinde bulunamayan 16 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Kaynak : İHA

Fetö Terör ÖrgütüTerörle MücadeleCumhuriyet BaşsavcılığıYakalama Kararı


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