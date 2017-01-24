Hatay'da Bylock operasyonu: 15 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Hatay merkezli gerçekleşen Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu illerinde Bylock kullandıkları belirlenen 15 öğretmen yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.



Antakya Devlet Hastanesi’ne getirilen zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaynak : İHA