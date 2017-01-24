Ali Gaffar Okkan için Sakarya'nın Hendek ilçesindeki kabri başında düzenlenen anma törenine, eşi Zerrin Okkan, kızı Sezin Okkan Çalışkan, ailesi, yakınları ile Sakarya Vali Yardımcısı Bekir Dınkırcı, İl Emniyet Müdürü Eyüp Pınarbaşı, Hendek Kaymakamı Orhan Burhan, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, askeri erkan, polisler ve vatandaşlar katıldı.







Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı'nın okunduğu törende konuşan Dınkırcı, Okkan'ı rahmet ve minnetle andıklarını belirtti.



Konuşmaların ardından Okkan için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.







Okkan'ın eşi Zerrin Okkan, kızı ve ailesi törende taziyeleri kabul etti.

Diyarbakır'da hüzünlü tören



Okkan ile polis memurları Mehmet Kamalı, Sabri Kün, Mehmet Sepetçi, Atilla Durmuş ve Selahattin Baysoy, Diyarbakır'da saldırının gerçekleştirildiği Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda anıldı.







Şehitlerin öz geçmişinin okunduğu törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve dua edildi.

'Ali Gaffar'lar anıta karanfil bıraktı



Törene katılanlar, şehitlerin anısına yapılan anıta karanfiller bıraktı.



İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, yakından ilgilendiği 'Ali Gaffar' isimli çocuklarla anıta karanfil bıraktı.







Aslan, yaptığı açıklamada, 'Çocuklarımızla birlikteyiz. Hala bugün anılıyor ise demek ki sayın müdürüm buraya çok şeyler vermiş. İnşallah biz de onun yolundan gideceğiz. Kendisi bizim için örnekti.' ifadelerini kullandı.



Törene şehit yakınlarının yanı sıra emniyet müdür yardımcıları, gaziler, polis memurları, 'Ali Gaffar Okkan' adı verilen çocuklar ve vatandaşlar katıldı.



Kaynak : AA