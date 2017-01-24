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Furkan Kızılay'ın çığlıkları Survivor Adası'nı inletti

Survivor 2017 adasında ünlüler takımında yer alan Furkan Kızılay çığlıkları ile herkesi şoke etti.

Televizyon / 24 Ocak 2017 Salı 12:01
Furkan Kızılay'ın çığlıkları Survivor Adası'nı inletti
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Furkan Kızılay'ın çığlıkları adayı inletti.

Furkan Kızılay takım arkadaşları ile adada otururken bir anda 'Allah!...' deyip çığlık atarak yerinden fırlıyor. Herkesin şaşkın bakışları arasında şortunu tutan Furkan Kızılay 'Bir şey ısırdı' dedikten sonra bağırarak denize doğru son sürat koşmaya başlıyor.

Furkan Kızılay'ın başına gelenler merak konusu olurken ilk gün ünlüler takımındanan Serhat Akın'ı da arı sokmuştu.


SurvivorÜnlülerFurkan Kızılay


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