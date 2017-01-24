Furkan Kızılay'ın çığlıkları Survivor Adası'nı inletti

Furkan Kızılay'ın çığlıkları adayı inletti.



Furkan Kızılay takım arkadaşları ile adada otururken bir anda 'Allah!...' deyip çığlık atarak yerinden fırlıyor. Herkesin şaşkın bakışları arasında şortunu tutan Furkan Kızılay 'Bir şey ısırdı' dedikten sonra bağırarak denize doğru son sürat koşmaya başlıyor.



Furkan Kızılay'ın başına gelenler merak konusu olurken ilk gün ünlüler takımındanan Serhat Akın'ı da arı sokmuştu.





