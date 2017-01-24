FETÖ'den aranan kadın cezaevinde yakalandı!

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada tutuklanan eşini ziyaret etmek için cezaevine gelen kadın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.



Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan A.Y, aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanan eşi E.Y'yi ziyaret etmek için Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi.



Cezaevi görevlileri, A.Y'nin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan arandığı tespit etti.



Bunun üzerine zanlı A.Y, jandarma tarafından gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



Kaynak : AA