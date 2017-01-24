USD (Alış - Satış) : 3,75 - 3,76 EURO (Alış - Satış) : 4,03 - 4,04

FETÖ'den aranan kadın cezaevinde yakalandı!

Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan kadın zanlı, tutuklu eşini ziyaret etmek için geldiği cezaevinde gözaltına alındı.

3. Sayfa / 24 Ocak 2017 Salı 14:59
FETÖ'den aranan kadın cezaevinde yakalandı!

Kars'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada tutuklanan eşini ziyaret etmek için cezaevine gelen kadın, aynı örgütün üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan A.Y, aynı soruşturma çerçevesinde tutuklanan eşi E.Y'yi ziyaret etmek için Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna geldi.

Cezaevi görevlileri, A.Y'nin 'FETÖ/PDY'ye üye olmak'tan arandığı tespit etti.

Bunun üzerine zanlı A.Y, jandarma tarafından gözaltına alınıp İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Kaynak : AA

İl Emniyet MüdürlüğüFetö Terör ÖrgütüCumhuriyet BaşsavcılığıJandarma


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı