Erdoğan: Resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik temasları kapsamında Türkiye-Mozambik İş Forumu'nda konuştu.



İş adamlarına seslenen Erdoğan, Türkiye ve Mozambikli iş adamlarının el ele vererek gerek Mozambik'te gerekse Türkiye'de her türlü girişimde bulunabileceğini hatta üçüncü ülkede de her türlü girişimde bulunabileceklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari görüşmelerin ele alındığını kaydederek, “Türkiye ve Mozambik'in birbirlerini tamamlayıcı özellikleri bulunduğunu işbirliği imkanlarının bulunduğunu tespit ettik. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin alt yapısının sağlamlaştırılmasına katkı sağlayacak olan ticari ve ekonomik işbirliği ile yatırımlarını karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmalarını imzaladık. Bugün 6 anlaşma imzaladık” ifadelerini kullandı.



“Kıtadaki toplam yatırımlarım da 6 milyar doları buldu”



“G20 üyesi olan Türkiye Avrupa'nın altıncı büyük ekonomisidir” diyen Erdoğan, “OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ikinci ülke konumundadır Sahraltı Afrika ülkeleri ile ticaret hacmimiz 200 yılından bu yana 10 mislinden fazla artarak 740 milyon dolardan 6 milyar dolara ulaşmıştır. Kıtadaki toplam yatırımlarım da 6 milyar doları bulmuştur. Türkler, Afrika'da en çok yerel istihdam sağlayan yatırımcılar durumundadır” ifadelerini kullandı.



“Afrika tarihinin aslında bizim de kanayan yaramızdır”



“Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliriz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini iyi biliriz. Kimlerin sömürdüğünü de iyi biliriz” diyen Erdoğan, “Afrika tarihinin aslında bizim de kanayan yaramızdır” dedi.



Mozambik'te temsilciliği bulunan firmaların çalışmalarını takdirle takip ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu firmalarımızın Mozambik'teki doğal gaz ve enerji santralindeki ana ve alt yüklenici ve yatırımcı olarak daha etkin olmanın yollarını aradıklarını biliyoruz. Öncelikle Türk girişimcilere sesleniyorum; alt yapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi. Üst yapıda keza öyle. 14 senede konut olarak devletin kurduğu Toplu Konut İdaresi ile 760 bin konut inşa ettik” açıklamasını yaptı.



“14 senede 6 bin 100 kilometreye 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik”



Mozambik'te konut inşasının yapılabileceğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mozambikli dostlarımız da bu tür modern konutlarda yaşama imkanını bulacaklardır. Bunlar kalite noktasında kaliteli, üst gelir grubunda orta gelir ve alt gelir gruplarına hitap edecek şekilde yapılmış konutlardır. Göreve geldiğimiz ana kadar Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 kilometreydi. Fakat, 14 senede biz bu 6 bin 100 kilometreye 18 bin kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Bu trafik kazalarının minimize edilmesidir” açıklamasını yaptı.



“Enerji açığı ancak hidroelektrik sistemle çözülebilir”



Mozambik'in suyunun bol olduğuna dikkat çeken Erdoğan, enerji sıkıntısının yaşandığını bildirerek, “Bu enerji açığı ancak hidroelektrik sistemle çözülebilir, su var. İki kömür bol, termik santrallerle çözülür. Üç enerji bol, şuanda güneş sistemiyle. Rüzgar keza öyle rüzgar enerjisi santralleriyle. Doğalgaz çevrim santralleriyle Mozambik karanlıktan aydınlığa kavuşur ve çıkar” dedi.



“Biz Türkiye'de göreve geldiğimiz zaman para yoktu ama akıl vardı” diyen Erdoğan, “Bilgiyi yöneteceğiz, insani yöneteceğiz, parayı yöneteceğiz. Bu üç şeyi başardığınız anda Türkiye sıçrar denir. Geldiğimiz nokta da bire beş katlamış durumdayız. Bazen sıkıntılar oluyor. Biz bu sıkıntıları çok gördük, aştık ve bundan sonra da aşacağız” ifadelerini kullandı.



“Resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı”



İkili ticaret hacminin 2016 yılı itibariyle 115 milyon dolar civarında olduğuna vurgu yapan Erdoğan, bunun önce 250 milyon dolar ardından 500 milyon dolara daha sonra da 1 milyar dolara çıkarılması hedeflendiğini kaydederek, “Bugün imzalanan ticari ve ekonomi işbirliği anlaşmasıyla Karma Ekonomi Komisyonu kurduk. Bu mekanizmayı en kısa zamanda işler hale getirmeliyiz. Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmasının en kısa zamanda imzalanması önem taşıyor. Bugün imzalanan anlaşmayla resmi pasaportlar için vizeler kaldırıldı” dedi.



“İçel'de Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesinin açılışını yapacağız”



İş adamlarına seslenen Erdoğan, “Gelin sağlıkta devrim yapalım. Örneğin Türkiye'de sağlıkta sorunumuz bitmiştir. Dev şehir hastaneleri yapıyoruz. Bu dev şehir hastaneleriyle hasta kapıdan içeriye girdiği zaman her şey orada biliyor. Sedye üzerinde, sokakta taşıma diye bir şey yok. Her şey hastanenin içinde bunları yaklaşık 500 bin metrekarelik açık alandan 1 milyon 250 bin metrekarelik açık alana kadar bu dev hastanelerimizi yapmaya başladık. Bir tanesi Yozgat'ta açıldı. Açılışlını yapacağız, hizmete başladı.



İçel'de yaklaşık 750 bin metrekarelik alanda Türkiye'nin en büyük hastanelerinden bir tanesinin açılışını döndükten sonra yapacağız” ifadelerine yer verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yıllık 150 milyon yolcu kapasiteli dünyanın bir numaralı havalimanını 2018'in ilk çeyreğinde açıyoruz” dedi.



Kaynak : İHA