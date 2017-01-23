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Erciyes Dağı'nda bulunan genç hayatını kaybetti

Kayseri’de Erciyes Dağı’nda kayak yaparken kaybolan gence 4 saat sonra ulaşıldı. Baygın halde bulunan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

3. Sayfa / 23 Ocak 2017 Pazartesi 23:55
Erciyes Dağı'nda bulunan genç hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye öre, Erciyes Dağı’nda kayak yaparken iddiaya göre pistten çıkan Y.S.’den (17) bir süre sonra ailesi haber alamadı. İhbar üzerine Erciyes Dağı’na sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye, JAK ve Türkuaz ve Erciyes A.Ş. arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dağın farklı bölgelerinde genci arama çalışması başlattı. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Y.S., bir kayalığın dibinde baygın olarak bulundu. Paletli ambulansla aşağı indirilen genç, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırıldı. Y.S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak : İHA

ErciyesErciyes Üniversitesi


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