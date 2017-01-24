Dolar/TL güne yükselişle başladı

Dün, küresel piyasalarda azalan dolar talebine bağlı olarak 3,7535'e kadar gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybı ile 3,7572'den tamamladı.



Bugüne Asya piyasalarında yükselişle başlayan dolar/TL, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancı ile 3,7660 seviyesinden alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL ise yüzde 0,2 primle 4,0440 seviyesinden, sterlin/TL ise yüzde 0,1 azalışla 4,6950'den işlem görüyor.



Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı kararlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin piyasalar tarafından takip edileceğini kaydetti.



PPK toplantısı kararı sonrasında kurlarda sert hareketlerin olabileceğine değinen analistler, teknik açıdan dolar/TL için 3,7550 seviyesinin direnç, 3,7840 ve 3,8050 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu belirtti.



AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete göre, ekonomistlerin çoğu bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi), marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) ve gecelik likidite penceresi borç verme faiz oranında artış bekliyor.



Ankete katılan 17 ekonomistin 12'si yüzde 8,00 olan politika faizinde 25 ila 100 baz puan artış olacağını, 5 ekonomist ise faizlerin sabit tutulacağını öngörüyor. Ekonomistlerin 14'ü yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 150 baz puan yükseliş olacağını, 3 ekonomist ise faiz koridorunun üst bandında değişiklik olmayacağını ifade ediyor.



Ankete katılan ekonomistlerin 5'i ise yüzde 7,25 olan borçlanma faiz oranında (faiz koridorunun alt bandı) 50 - 125 baz puanlık artış olabileceğini belirtirken, 12 ekonomist de değişiklik beklemiyor. Ekonomistlerin 14'ü yüzde 10 olan gecelik likidite penceresi borç verme faizinde 50 ila 200 baz puanlık artış olabileceğini tahmin ederken, 3 ekonomist ise faizin sabit tutulacağını öngörüyor. Geçen ayki PPK toplantısında faizler sabit bırakılmıştı.



Kaynak : AA