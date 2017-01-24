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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetine kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında gerçekleştirdiği yasadışı konut inşaatlarına onay vermesini kınadı.

Güncel / 24 Ocak 2017 Salı 20:07
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail hükümetine kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail hükümetinin işgal altında tutmakta olduğu Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimlerde 2 bin 500 ilave konut inşasına daha onay vermesini şiddetle kınıyoruz. İsrail’i uluslararası hukuku ve insan haklarını hiçe sayarak iki devletli çözüm vizyonunu tahrip eden bu sorunlu anlayışı ısrarla sürdürmekten vazgeçmeye çağırıyoruz” denildi. Kaynak : İHA

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