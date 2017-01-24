Borsada gün sonu rakamları

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.160,09 puan artarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi ise yüzde 1,87 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,74 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,46 ile spor oldu.



Güne pozitif bir başlangıç yapan Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı faiz kararlarının ardından analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 84.000 seviyesinin üzerine yükseldi ve günü yüzde 1,40 artışla 84.207,89 puandan tamamladı.



Analistler, yarın yurt içinde iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya Ifo iş dünyası güven endeksi olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 83.400 seviyesinin destek durumuna geldiğini belirten analistler, 85.500 puanın ise direnç konumuna olduğunu ifade etti.



Kaynak : AA