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Bakanlıklara 249 personel alınıyor

İçişleri, Dışişleri, Maliye, Aile ve Sosyal Politikalar ve Milli Savunma Bakanlığı atama kadrosu açtığını duyurdu. 5 Bakanlığın kadrosunda görevlendirilmek üzere, 249 kişi istihdam edilecek.

Ekonomi / 24 Ocak 2017 Salı 18:23
Bakanlıklara 249 personel alınıyor

Bakanlıklarda, toplamda 249 kişiyi memur kadrosundan istihdam edilecek. Devam eden soruşturmalar kapsamında görevden uzaklaştırılan kişilerden oluşan açıklar bu şekilde kapatılacak.

KPSS ŞARTI İSTENMİYOR, LİSE MEZUNU OLMAK YETERLİ

Alım yapılacak bakanlıklardan biri olan Dışişleri Bakanlığı'nda KPSS şartı aranmıyor, fakat çeşitli özel şartları yerine getirmek gerekiyor.

Diğer Bakanlıkların işe alım şartları ise resmi sitelerindeki duyurularda yer alıyor.

BAŞVURULAR BUGÜN BAŞLADI

Bakanlıkların resmi sitelerinden yapılacak olan başvurular, bugün başladı. Başvuru yapacak kişilerin, Bakanlıkların sitesindeki formları doldurması gerekiyor.

Buna göre İçişleri Bakanlığına bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 25 personel alacak. Son başvuru 27.01.2017

Dışişleri Bakanlığı KPSS şartı aranmadan 60 personel alacak. Son başvuru 20.02.2017

Maliye Bakanlığına bağlı Muhasebat Genel Müdürlüğü KPSS şartıyla 9 personel alacak. Son başvuru 17.02.2017

Milli Savunma Bakanlığı KPSS şartıyla 135 personel alacak. Son başvuru 06.02.2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da KPSS şartıyla 20 personel alacak. Son başvuru 03.02.2017

Dışişleri BakanlığıEmniyet Genel MüdürlüğüSavunma BakanlığıMemur


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