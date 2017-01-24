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Almanya'dan PKK yöneticisi hakkında karar

Bölücü terör örgütü PKK'nın Almanya'daki yöneticilerinden Ahmet C, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya / 24 Ocak 2017 Salı 19:52
Almanya'dan PKK yöneticisi hakkında karar

Almanya'da Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi 52 yaşındaki Ahmet C'ye bölücü terör örgütü PKK'ya üye olmak, örgüte yardım ve yatak etmek suçlarından 3 yıl hapis cezası verdi.

7. Ceza Dairesi'nde görülen davada Kerim Kod adlı Ahmet C'nin Almanya'da Duisburg, Bonn, Köln, Bielefeld, Essen, Bochum, Dortmund ve Düsseldorf bölgelerinden oluşan kısmın sorumlusu olduğu ve buradan örgüte finansal yardım topladığı tespit edildi.

Verilen 3 yıl hapis cezası kararının temyize açık olduğu vurgulandı.

PKK terör örgütü Almanya'da 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Kaynak : AA

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