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Adliye çıkışı silahlı çatışmanın sebebi ortaya çıktı

Adana Adliyesi önünde duruşma çıkışı iki grup arasında patlak veren ve 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın, daha önce tarla meselesi yüzünden kavga edip yaralama olayına karışarak mahkemelik olan amca çocukları arasında yaşandığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 24 Ocak 2017 Salı 12:44
Adliye çıkışı silahlı çatışmanın sebebi ortaya çıktı
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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde İnönü Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nden çıkan iki grup arasında yaşanan silahlı kavga sonucu 4 kişi ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin Denizhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mahkemenin nedeni tarla meselesi yüzünden yaralama olayı

Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı kavganın sebebini ve kavgayı çıkaranların kim olduğunu araştırdı. Yapılan çalışmada, Seyhan Demir ile Hüseyin ve Yusuf Denizhan kardeşler arasında 2015 yılında tarla meselesi yüzünden kavga çıktığı, bu kavga sonucunda Yusuf Denizhan'ın Seyhan Demir'e ateş ederek yaraladığı öğrenildi. Taraflar bu arada birbirlerine hakaret ve tehditte de bulunurken, olayla ilgili 3 kişiye, “Silahla yaralama, tehdit ve hakaret” suçlarından Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.





Olay

Bu sabah davanın duruşmasına gelen taraflar, duruşma çıkışı koridorda kavga etti. Polisler tarafları ayırarak adliye dışına çıkardı. Bu arada bir grup, adliye yanındaki çay ocağında otururken, diğer grupla sözlü olarak atışmaya başladı.

Taraflar bir anda silahlarını çekerek ateş etmeye başlayınca ortalık savaş alanına döndü. Silah seslerini duyan adliyede görevli polisler, hemen olay yerine gelerek havaya ateş açarak silahlı kavgaya müdahale etti. Polis, olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Çatışmada yaralanan Hüseyin, Yusuf, Recep ve Hasan Denizhan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Denizhan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 7 kişinin sorgusu devam ediyor. Ayrıca olay yeri inceleme ekipleri çay ocağı önünde inceleme yapıp onlarca mermi kovanı topladı. Kaynak : İHA

Olay Yeri İncelemeSilahlı Kavga


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