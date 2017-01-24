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Adana'da silahlı kavga

Adana Adliyesi yakınlarında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı, 6 zanlı yakalandı.

3. Sayfa / 24 Ocak 2017 Salı 11:03
Adana'da silahlı kavga

Adliye yakınlarında 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere götürürken, polis de kavgaya karıştığı öne sürülen 6 kişiyi olay yerinde gözaltına aldı.

Polis ekipleri, zanlıların araçlarında av tüfeği ve üzerinde çok sayıda fişek bulunan avcı yeleği ele geçirdi. Kaynak : AA

Silahlı Kavga


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