Adana'da silahlı kavga

Adana Adliyesi yakınlarında çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı, 6 zanlı yakalandı.
Adliye yakınlarında 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere götürürken, polis de kavgaya karıştığı öne sürülen 6 kişiyi olay yerinde gözaltına aldı.
Polis ekipleri, zanlıların araçlarında av tüfeği ve üzerinde çok sayıda fişek bulunan avcı yeleği ele geçirdi. Kaynak : AA