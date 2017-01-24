Adana'da silahlı kavga

Adliye yakınlarında 2 grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle silahlı kavga çıktı. Tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı kavgada, ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri yaralıları kentteki hastanelere götürürken, polis de kavgaya karıştığı öne sürülen 6 kişiyi olay yerinde gözaltına aldı.



Polis ekipleri, zanlıların araçlarında av tüfeği ve üzerinde çok sayıda fişek bulunan avcı yeleği ele geçirdi. Kaynak : AA