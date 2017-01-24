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8 ilde FETÖ aperasyonu: 30 gözaltı

İçel merkezli 8 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı FETÖ operasyonlarında 30 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 24 Ocak 2017 Salı 17:19
8 ilde FETÖ aperasyonu: 30 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçel Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen çalışmalar devam ediyor. Müşteki, tanıklar, şüphelilerin ifadelerinden ve yapılan çalışmalardan yola çıkılarak 33 kişinin, 17-25 Aralık 2013'ten sonra FETÖ faaliyetlerine devam ettiği ve bu örgüte finans sağladığı belirlendi. Bunun üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda harekete geçen İçel Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, İçel merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

İçel, Ankara, Kayseri, Konya, İstanbul, Kütahya, Kilis ve Kayseri'de operasyon düzenleyen ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, örgüte ait kitaplar, 3 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi.

Ekipler, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan 3 kişinin ise yurt dışında olduğunu belirledi.


Kaynak : İHA

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