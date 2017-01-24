İzmir'de geçen yıl mayıs ayında, Mimar Ayla Coşkunlar'a evinde saldırıp altınlarını aldıktan sonra öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Şiho Candar cinayet suçundan ağırlaştırılmış ömürboyu, altınları gasp suçundan da 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanık suçları için pişman olduğunu belirtse de af dilemek istemediğini söyledi.



Olay, geçen yıl 27 Mayıs'ta, Alsancak semtinde meydana geldi. Mimar 69 yaşındaki Sabri Coşkunlar, bir işi için ayrıldığı evine akşam saatlerinde döndüğünde, birinci kattaki kapının ziline bastı.



Kendisi gibi mimar olan 30 yıllık eşi aynı yaştaki Ayla Coşkunlar kapıyı açmayınca, Sabri Coşkunlar anahtarıyla kapıyı açmaya çalıştı. Ancak başarılı olamayınca alt katta bulunan işyeri çalışanlarından yardım istedi. Merdivenle eve girildiğinde, Ayla Coşkunlar mutfakta kanlar içinde bulundu.



Ambulansla hastaneye kaldırılan Ayla Coşkunlar, olaydan 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.



Şiho Candar İstanbul'un Şişli İlçesi'nde ankresörlü telefonla görüşme yaparken polis tarafından yakalandı ve mahkemece tutuklandı. Kaynak : AA