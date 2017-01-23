USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Sıcak Haber : Başbakan Yıldırım konuşuyor!..

2 televizyon kanalı kapatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 683 Sayılı KHK ile 2 özel televizyon kanalı kapatıldı.

Yaşam / 23 Ocak 2017 Pazartesi 15:59
2 televizyon kanalı kapatıldı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında 683 Sayılı KHK ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 2 özel televizyon kanalı kapatıldı.

Kapatılan özel televizyonlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak devredildi.

İŞTE KAPATILAN KANALLAR


Kaynak : İHA

Olağanüstü HalResmi GazeteRtük


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı