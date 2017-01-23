Yalçın Topçu, Tanzanya izlenimlerini anlattı

Doğu Afrika ziyareti için bugün saat 11:00'da Atatürk havaalanından hareket eden Cumhurbaşkanımızın heyeti Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'a ulaştı. İşadamları, gazeteciler ve siyasetçilerimizin de olduğu heyette 63.Hükümet'te Kültür ve Turizm Bakanı olan Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı sayın Yalçın Topçu'da var. Sayın Yalçın Topçu ziyaretle alakalı Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'dan izlenimlerini aktardı.



İşte sayın Topçu'nun yazdıkları:



Bugün saat 11:00 itibariyle Cumhurbaşkanlığımızın uçağıyla, 102 kişilik bir heyetle sayın Cumhurbaşkanımızın himayeleri ve önderliğinde Doğu Afrika yolculuğumuz başladı. Yaklaşık 7.5 saat süren keyifli sohbetlerin olduğu yolculukta gazetecilerimiz, siyasetçilerimiz, CHP ve MHP'den milletvekilleri ile iş adamlarımız da vardı.



İlk büyükelçiliğimizin 2009 yılında açıldığı Tanzanya ile şuanki ziyaretimizin neticesinde inşallah daha çok ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkiler üzerinde durulacak ve bu ziyaretimiz 98 milyon dolar olan ihracatımızın daha da artmasına vesile olacak.



SANKİ ÇOK UZAKTA OTURAN KARDEŞLERİMİ GÖRMÜŞ GİBİYİM



Burada sokağa baktığın zaman insan yabancılık hissetmiyor, sanki uzakta oturan kardeşlerini görmüş gibi oluyorsun.



Ben şahsen öyle hissettim.



Burada Türkiye'den çalışmaya gelen, ticaret yapmaya gelen vatandaşlarımız ve Darüsselam sokaklarındaki Tanzanyalı vatandaşlar, çocuğuyla çocuğuyla, otelimize gidene kadar bizi sevgi gösterileriyle, ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladılar. Her tarafta Türk bayrağı vardı. Burada Türkiye'den Çankırılı ve Giresunlu vatandaşlarımızla sohbet ettik. Cumhurbaşkanımızın buraya gelişinin mutluluğu onların gözlerinden okunuyordu.







FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI ÜLKEYİ TERKETMİŞ



Buradaki vatandaşlarımız FETÖ terör örgütünün buradaki faliyetleri ve etkinliklerinin onları çok üzdüğünü belirttiler.



Ama Tanzanya devletinin de FETÖ terör örgütüne karşı birtakım tedbirlerin aldığını belirttiler.



Sayın Cumhurbaşkanımızın geldiğini duyan FETÖ terör örgütünün elebaşının burayı terkettiğini söylediler ve öyle mutluydular ki, anlatamam.



TÜRKİYE TÜRKİYE'DEN BÜYÜK



Ay-yıldızlı al bayrak, dünyanın her yerinde ve Türkiye gerçekten Türkiye'den büyük. Dışarıda bunu daha iyi anlıyorsunuz. Büyük bir ülkeye, büyük bir millete mensup olmanın gururunu yaşıyorsunuz. Ay-yıldızlı al bayrak hangi ülkede olursa olsun çok önemli bir referans. Sadece ekonominin veya sadece turizmin referansı değil. Aynı zamanda merhametin, diğergamlılığın ve insanlığın da sembolü olarak görülüyor. Buranın tarihi derinliklerine baktığımız zaman buralara insanlık için gelen bizim dinimizin temsilcileri olmuş. Onun için burada bize bakışın ne kadar önemli olduğunu, burada yaşayan insanların gözlerinden görüyor ve memnun oluyorum. Bayrağımıza bakışları çok farklı, bize bakışları çok farklı, sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdikleri ilgi çok farklı.



Yaşasın Türkiye, yaşasın Tanzanya!



Yaşasın Türkiye ve Tanzanya dostluğu ve kardeşliği.