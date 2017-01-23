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Trump imzayı attı

ABD Başkanı Trump, anayasanın kendisine verdiği başkanlık yetkisini kullanarak ülkesinin Trans-Pasifik Ortaklığı'ndan çıkılmasını onaylayan kararı imzaladı.

Dünya / 23 Ocak 2017 Pazartesi 20:38
Trump imzayı attı

ABD Başkanı Donald Trump, Trans-Pasifik Ortaklığı'nda (Trans-Pacific Partnership-TPP) çıkılmasını onaylayan kararı imzaladı.

Trump, başkanlık seçimi kampanyasındaki konuşmalarında TPP'nin ABD için 'potansiyel felaket' olduğunu savunmuştu.

TPP anlaşması 2015 yılında ABD eski başkanı Barack Obama tarafından imzalanmıştı.

Dünya ekonomisinin yüzde 40'ini kapsayan TPP'de Japonya, Malezya, Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Meksika, Brunei, Vietnam, Şili, Singapur gibi ülkeler bulunuyor.

Güney AmerikaYeni ZelandaAvustralyaBarack ObamaTrump


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