Samsun'un Alaçam ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.



Alparslan Mahallesi'nde yaşayan Nami (62) ve eşi Şengül Alkan'dan (63) haber alamayan yakınları eve girdi. Çifti hareketsiz halde bulan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Eve gelen sağlık ekipleri, Alkan çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirtilen Nami ve eşi Şengül Alkan'ın cesetleri, incelemenin ardından otopsi için Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kaynak : AA