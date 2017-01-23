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Rize'de fuhuş operasyonu!

Operasyonda fuhuş ve fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla 42 kişi yakalandı Aralarında bulaşıcı hastalık taşıdığı tespit edilen 21 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.

3. Sayfa / 23 Ocak 2017 Pazartesi 13:29
Rize'de fuhuş operasyonu!

Rize'de, fuhuş ve fuhşa aracılık yaptığı iddiasıyla 42 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından üç otel ve gece kulüplerine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'fuhşa aracılık' ettikleri iddiasıyla 2'si kadın 13 kişi, 'fuhuş yaptıkları' öne sürülen 21 yabancı uyruklu kadın ile 8 kişi gözaltına aldı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından 8 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 6'sında bulaşıcı hastalık tespit edilen 21 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi.

Şüphelilerden 13'ünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.



- Müşteri listesi tutulmuş -

Operasyonda, müşterilerin isimlerinin tutulduğu, fuhşa aracılık edilmesi ve yer temininden elde edilen komisyon miktarları ile fuhuş yapan kadınların günlük kazançlarının yazılı olduğu ajanda ele geçirildi.

Olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği operasyon kapsamında, ajandada yazılı bilgilerin çözümünün ardından yeni gözaltılar olabileceği ifade edildi. Kaynak : AA

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