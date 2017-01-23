Porto Riko'da özçekim can aldı

Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Porto Riko'ya gelen 31 yaşındaki Hubert Chim adlı erkek turist, ülkenin kuzey sahillerindeki kayalıklarda özçekim yaparken ayağı kaydı ve denize düştü.



Manati bölgesindeki La Poza de Las Mujeres sahilinde meydana gelen olayda, genç adam boğularak can verdi.



Sosyal medya hesaplarından Chim'in Los Angeles'ta yaşadığı öğrenildi.



Kaynak : AA