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Porto Riko'da özçekim can aldı

Karayip Denizi'nin kuzeydoğusundaki Porto Riko'da bir kişinin özçekim yaparken hayatını kaybettiği bildirildi.

Dünya / 23 Ocak 2017 Pazartesi 16:38
Porto Riko'da özçekim can aldı

Emniyet yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin Kaliforniya eyaletinden Porto Riko'ya gelen 31 yaşındaki Hubert Chim adlı erkek turist, ülkenin kuzey sahillerindeki kayalıklarda özçekim yaparken ayağı kaydı ve denize düştü.

Manati bölgesindeki La Poza de Las Mujeres sahilinde meydana gelen olayda, genç adam boğularak can verdi.

Sosyal medya hesaplarından Chim'in Los Angeles'ta yaşadığı öğrenildi.

Kaynak : AA

KaliforniyaLos AngelesPorto Riko


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