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Kaleci Fabri canlı yayına böyle çıktı

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabri, Aytemiz Alanyaspor galibiyeti sonrasında penaltı pozisyonuyla ilgili konuştu.

Dünya / 23 Ocak 2017 Pazartesi 23:36
Kaleci Fabri canlı yayına böyle çıktı

Beşiktaş’ın başarılı file bekçisi Fabricio, Aytemiz Alanyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Fabri, ''Galibiyet bizim için önemliydi. 3 puan kazandığımız için mutluyum, ve arkadaşlarımı kutluyorum. Penaltı pozisyonunda topa dokunmuştum. Haksızlığa uğraşınca insan böyle tepki verebiliyor. Penaltı değildi. Bazen hakemler doğru da yanlış da kararlar verebiliyor.” dedi.

Fabricio’nun maç sonunda sol gözü ve alnına aldığı darbeler dikkat çekti.

Alanyaspor


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