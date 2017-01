Kadın tespih ustası erkeklerin tahtını sallıyor

Taha Enuştekin, maddi imkansızlıklar çeken ailesinin geçimine katkıda bulunmak için küçük yaşlardan itibaren çeşitli yerlerde çalışmak zorunda kaldı. Evde boş oturmaktansa çalışmayla huzur bulan Enuştekin, 5 yıl önce arkadaşının yönlendirmesi ile bir tespih dükkanında işe başladı.



İşe başlarken, kadın olduğu için erkeklerin "bu işi yapamaz" sözleri ile sık sık karşı karşıya kalan Enuştekin, bir hafta gibi kısa bir sürede işin püf noktalarını kapmayı başardı. Elinin yatkınlığı nedeni ile tespih yapımına merak salan Enuştekin, azminin karşılığını 1 ayın sonunda ‘usta’ sıfatını kazanarak aldı. Yaklaşık 2 yıl boyunca iş yerinde tespih yapıp işinin ehli olan Enuştekin, çalıştığı yerde yaşadığı sorunlar nedeni ile işi bırakmak zorunda kaldı. Kısa bir süre hiçbir işte çalışmayan, içinde tespih aşkı günden güne büyüyen Enuştekin, kendisine ait bir iş yeri açmayı kafasına koydu.



9 bin liraya tespih imalathanesini açtı



İşten çıktığında alacaklarını tahsil edemediği için elinde hiç parası bulunmayan Enuştekin, çevresinden borç ettiği 9 bin lirayla küçük bir dükkan tutup içine de tespih imalatı için gerekli malzemeleri yerleştirdi. Etrafta bulduğu hemen her objeyi tespihe çevirmeyi başaran Enuştekin, çevredeki vatandaşlar tarafından kısa sürede fark edildi. İlk başlarda dükkana gelen erkeklerin "ustan nerede" nitelemesi ile karşılaşan "usta benim" deyince de erkeklerin şaşkın bakışları arasında işini yapmaya çalışan Enuştekin’in en büyük hayali, Diyarbakır ve Türkiye’nin adını dünyaya duyurmak.







Çıraklıktan ustalığa



Tespih imalatı ile ilgili İHA muhabirine konuşan Enuştekin, yaklaşık 5 yıl önce bu işe başladığını şu an tespih imalatı yaptığını söyledi.



5 yıl önce iş aradığı bir sırada arkadaşının tavsiyesi ile tespih işine başladığını belirten Enuştekin, “Bu işe başlamamda bir arkadaşım aracı oldu, gittim konuştum bir hafta deneme sürecine alındım. Memnun kalmaları halinde devam edeceklerini belirttiler ve böylece tespih sektörüne girmiş oldum. İlk gittiğimde tespih işinin sadece erkek işi olduğunu söylediler. Bir bayanın elinin yatkın olabileceğini akıllarından geçirmemişlerdi. Elimin yatkınlığı ve yaptığım işten dolayı artık devam etme kararı aldılar. Ustalığı almam çok kısa bir zamanda oldu. Yaptığım her işten memnun kalınıyordu ve bir ayın sonunda artık usta olmuştum. Oradan ayrıldıktan sonra içeride kalan alacaklarımı alamadım. İmalathaneyi açmamdaki en büyük etken şuydu, artık belli bir süreden sonra kimsenin emrinin altında çalışamazsınız. Kendi işinizi, elinizde bir meslek varsa, onu rahatlıkla yapabiliyorsanız bence peşini bırakmamalısınız ve devam etmelisiniz, bende öyle yaptım” dedi.







“En çok karşılaştığım soru ustan nerede”



Kendi imalathanesi açtığında çevresinden 9 bin lira borç aldığını belirten Enuştekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Burayı açtığım zaman çevremde borç aldım, 9 bin liraya yakın borçla bu işyerini açtım. Evli değilim ailemle birlikte yaşıyorum. Buradan kazandığımla 5 kişilik aileme bakıyorum. Çevreden aldığım tepkiler inanılmaz güzel. Kapıdan girildiği zaman, bayan olduğumu gördüklerinde hemen ustan nerede diye soruyorlardı şaşırarak, usta benim dediğim zaman şaşkınlıkları daha çok artıyor. Buraya gelip, kapıdan içeri girip geri dönen hiçbir müşterim olmadı bayan olduğum için. Burada gelen siparişleri yapıyorum. Malzemelerin çoğu dışarıdan geliyor. Sadece tespih imalatı yapmıyoruz, tespih bakımları ve onarımını da gerçekleştiriyoruz. Benim kendim aldığım malzemelerden yaptığım bir tespihi 3 bin 400 liraya satmışlığım var. Değerli olan her malzemeyi biz burada tespih olarak satabiliyoruz. Baston sapı olsun, bayanların daha önceden kullandıkları kolyeler olsun, şemsiye sapı, kül tablaları olsun aksesuar olarak kullanılan her objeyi biz burada tespihe çeviriyoruz. Kadınlara çağrım var, biz tek başımıza bir bireyiz. Hiç kimseye minnet etmeden kendi ayaklarımızın üzerinde durabiliriz. En çok tercih edilen tespih türü damladır. Damla sağlığa iyi geliyor, kehribar sadece damlaya özgüdür. Çam reçinesinden oluşuyor, yıllarca toprak altında kaldıktan sonra gün yüzüne çıkarılıyor. Türkiye’de bu işi yapan benim bildiğim 4 kişi var.”



Mustafa danış isimli müşteri ise, “Tespihimin ipini değiştirmek için geldim. İlk başta karşımda bir kadın gördüğüm için şaşırmadım desem yalan olur. Çalışırken görünce usta olduğunu anladım yapabileceğini anladım ve tespihimi güvenle kendisine teslim ettim” diye konuştu.







Kaynak : İHA