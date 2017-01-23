USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı gözaltına alındı

Doğubayazıt Belediye Başkanı Özbay'ın da aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

3. Sayfa / 23 Ocak 2017 Pazartesi 10:12
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı gözaltına alındı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay'ın da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Polis, bu kişilerin ev ve iş yerlerinde de arama yaptı. Kaynak : AA

Emniyet MüdürlüğüTerör ÖrgütüBelediye Başkanı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı