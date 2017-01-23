Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Erdoğmuş ve avukatları hazır bulundu.



Erdoğmuş, geçen yıl Sur ilçesinde yaşanan olayları anımsatarak, 'Ben olayların yaşandığı mahallenin çocuğuyum. Bir yangın vardı, o yangının söndürülmesi için bir dua ettim. Bundan dolayı şu an karşınızdayım.' dedi.



Sanık avukatları da Eroğmuş'un beraati yönünde karar verilmesini talep ettiler.



Mahkeme heyeti verdiği kısa aranın ardından suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Milletvekili Erdoğmuş'un beraatine karar verdi.







- İddianame



İddianamede HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 4 Mart 2016 günü Sümerpark'ta, güvenlik güçlerinin PKK'lı teröristlere yönelik operasyonları ile sokağa çıkma yasağının protesto edilmesine yönelik sözde 'sivil cuma namazı'na katılarak açıklama yapan Nimetullah Erdoğmuş hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.



Kaynak : AA