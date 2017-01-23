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Fırat Kalkanı Harekatı'nda 65 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 153. gününde, 194 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 65 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 23 Ocak 2017 Pazartesi 09:33
Fırat Kalkanı Harekatı'nda 65 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 153. gününde, 194 DEAŞ terör örgütü hedefi vuruldu, 65 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan harekat devam ediyor.

Harekatın 153. gününde muhalif unsurların, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla düzenlediği harekat, yoğun ateş desteğiyle devam etti.

Harekatta terör örgütü DEAŞ'a ait 194 hedefe atış yapılarak, teröristlerce kullanılan barınma alanları, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçların bir kısmı imha edildi, bir kısmı kullanılamaz hale getirildi.

Türk Hava Kuvvetlerince, El Bab ve Bzagah bölgelerinde DEAŞ'a ait 14 hedefe düzenlenen hava harekatında 6 karargah binası, 7 barınma alanı ve bir bombalı araç imalathanesi imha edildi.

Koalisyon hava unsurları tarafından, Tadif, Abu Jabbar ve Uvayshiyah bölgelerinde DEAŞ'a yönelik 3 hava harekatı ve silahlı İHA ile yapılan 2 atış sonucu bir tank, bir silahlı araç, 3 araç ve bir havan imha edildi.

Gün içinde icra edilen harekat kapsamında DEAŞ mensubu 65 terörist etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı tespit ve imha timlerince, 25 el yapımı patlayıcı ve 12 mayın imha edildi.

Harekatın başından bugüne kadar çoğu tuzaklanmış 3 bin 113 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirildi.

Terör ÖrgütüFırat KalkanıSuriye


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