İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde Karşıyaka eyaletine yönelik soruşturma kapsamında 'terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan tutuklanan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in savunmasında, hakkında yakalama kararı bulunan firari gazeteci Can Dündar'ın televizyon programında konuşulanları örnek gösterdiği ortaya çıktı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz'ın, FETÖ'nün sözde 'Karşıyaka eyaleti'ne ilişkin hazırladığı ve gizli tanık 'Yeğen'in, 'örgütün okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olduğunu ileri sürdüğü Gülen hakkında 'FETÖ/PDY terör örgütü yöneticisi olmak' suçundan 22,5 yıl hapis cezası talep ediliyor.



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan incelemede, Mehmet Mezher Gülen'in Asya Katılım Bankası AŞ'de (Bank Asya) hesabı olduğu ve hesap hareketliliğinin sürdüğü, OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Batı Anadolu Özel Eğitim Kurumları Derneğinin yöneticisi olduğuna dair tespitler de hazırlanan iddianameye girdi.



Can Dündar'lı savunma yapmış



Mehmet Mezher Gülen'in, İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliğinde 21 Mayıs 2016'daki sorgusunda yaptığı savunmada hazırlanan iddianamede yer aldı.



Gülen'in savunmasında 'Silahlı terör örgütü yöneticisi' olmak suçunu kabul etmeyerek, MİT'e ait yardım tırlarının durdurulmasına ilişkin davanın firari sanıklarından, hakkında başka davalardan da yakalama kararı bulunan Can Dündar'ın televizyon programından örnek vererek savunma yapması dikkati çekti.



FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen, savunmasında şunları kaydetti:



'Silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanıyorum. Beş satırda silah geçmiş anlayamıyorum. Böyle bir terör örgütü sizler de biliyorsunuz ki aslında böyle bir örgüt yok. Hiç kimse buna 'var' diyemiyor yargı makamları da diyemiyor. Hatta Can Dündar'ın programında olmadığını söylediler. Dolayısıyla böyle bir terör örgütü olmadığına göre terörist olmam, böyle bir örgüte üye olmam söz konusu değildir.'



Operasyon ve iddianame



İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde 'Karşıyaka eyaleti'ne yönelik soruşturma kapsamında 27 Mayıs 2016'da Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün 'okullar ve dershaneler Türkiye sorumlusu' olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı tutuklanmıştı.



İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında 'Silahlı terör örgütü yöneticisi olmak' suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti. Kaynak : AA