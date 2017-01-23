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Facebook’tan canlı tecavüz yayını!

İsveç’te genç bir kadının silah zoruyla tecavüze uğradığı anlar tecavüzcü tarafından an be an Facebook’ta canlı yayınlandı.

Dünya / 23 Ocak 2017 Pazartesi 18:14
Facebook’tan canlı tecavüz yayını!
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Facebook'taki yakın arkadaş grubuna canlı tecavüz yayını yaptı.

3 saat boyunca elindeki silahla kadına tecavüz eden adamı farkeden 21 yaşındaki Josefine Lundgren durdurdu. Korkunç olayı hemen polise bildiren genç kadının şikayetiyle polis olayın yaşandığı eve baskın düzenledi. Ancak polis eve vardığı sırada adam webcam'i kapatmıştı. Josefine Lundgren tanık olduğu anlarda adamın kadının giysilerini çıkarıp, üzerine uzandığını söyledi. Olaya Facebook üzerinden tanık olan bir başka kişi ise “İlk düşündüğüm şey bir insan bir kadına böyle bir şeyi nasıl yapabilir? Tabii ki bu berbat bir şey. Tamamen hastalık” ifadelerini kullandı. Başkent Stockholm'ün yakınlarında Uppsala kentinde yaşanan olayda genç kadın polis tarafından bulunduğu sırada bilinci yerinde değildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

PolisFacebookBaşkentGenç Kadın


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