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Erdoğan, Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Darüsselam’da top atışlarıyla karşılandı.

Dünya / 23 Ocak 2017 Pazartesi 12:24
Erdoğan, Tanzanya'da top atışlarıyla karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Tanzanya’ya dün akşam saatlerinde geldi.

Temaslarına bugün başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya Cumhurbaşkanı John Pombe Joseph Magufuli tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan’ın top atışlarıyla karşılandığı törende iki ülke marşlarının okunduğu karşılama töreninde, Erdoğan karşılama kıtasını selamladı. Erdoğan ve Magufuli daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Magufuli gerçekleştirecekleri baş başa ve heyetlerarası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Kaynak : İHA

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan


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