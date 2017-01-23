Erdoğan'dan Tanzanya'ya 'FETÖ' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda konuştu. FETÖ'ye yönelik çağrıda bulunan Erdoğan, 'Benim sizden bir ricam olacak; adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağı olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle de işadamları derneklerine itibar etmeyin' dedi.



Tanzanya'da temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye-Tanzanya İş Forumu'nda konuşma yaptı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



'Ülkelerimiz arasındaki ticaret artmış olmasına rağmen, mevcut tablo karşılıklı potansiyemizi yansıtmaktan uzaktır. İki ekonomin birbirini tamamlayıcı nitelikte olduğunu görüyoruz. Ekonomik alanda işbirliğimizin güçlendirilmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Tanzanya'daki işadamlarını Türk muhataplarıyla ortak yatırımlar yapmaya davet ediyorum. Türk işadamlarına da buradaki yatırım alanlarını en iyi şekilde değerlendirme çağrısında bulunuyorum. Birçok büyük şirketimiz Afrika'nın diğer ülkelerinde başarılı projelere imza atıyor.



Türkiye çeşitli platformlarda Afrika'nın sesi olmaya devam edecektir. Dünyayı beş ülkenin iki dudağı arasına terk edemeyiz. Dünyada daimi üyelerin içinde Türkiye de olacak, Tanzanya da olacak. BM şu anda adil değil. Adil olmadığı için Ortadoğu'da krizler bitmiyor. Yıllarca şu Afrika sömürülmedi mi. Afrika'nın altını, elması buralardan sömürülüp alıp götürülmedi mi. Acaba bütün bu olaylar karşısında dünya, batı sessiz kalmadı mı. Biz artık diyoruz ki, gelin tüm dünya birleşelim, dünya beşten büyüktür diyerek BM'nin 193 üyesi arasında herkes dönerli bir şekilde yerini alsın, temsil yetkisine sahip olsun. Hepsi daimi üye olarak dönüşümlü şekilde. Bunu yapmaya mecburuz. Bunu yapınca dünyanın kaderi çok daha farklı bir şekilde değişecektir.



Şu anda dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir ABD, iki İngiltere, üç Türkiye. Milli gelire oranla hesaplanınca birinci sırada Türkiye var. Bizim ecdadımızın tarihinde sömürgecilik lekesi yoktur. Türk milletinin Afrika'ya olan ilgisi gönül bağlarına dayanıyor.



Türkiye 15 Temmuz'da darbe girişimine maruz kalmıştır. Bunun arkasında FETÖ vardır. FETÖ yalnızca Türkiye için değil faaliyet gösterdiği tüm ülkeler için tehdittir. Tanzanya'da da uzantıları olduğunu biliyoruz. Gereken önlemleri cumhurbaşkanı ile birlikte ele aldık. Benim sizden bir ricam olacak; adının içinde Türkiye geçen ve bizimle hiçbir bağı olmayan, büyükelçiliğimiz tarafından tanınmayan hiçbir kuruluşa özellikle de işadamları derneklerine itibar etmeyin. Bizim yasalarımız bunları tanımıyor. Dünyanın en büyük belası terördür. Bu teröre karşı hep birlikte önlem almalıyız. 248 vatandaşımızı F-16 uçaklarıyla, helikopterle vurdular. Bu şekildeki bir terör örgütüne yönelik Tanzanya bundan sonraki süreçte çok daha farklı tedbirler alacaktır.'

