En başarılı Başkan Melih Gökçek

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ORC Araştırma Şirketi'nin, değişik illerde 19 bin 520 kişiye sorarak yaptığı “2016 Yılının En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı Kim” anketinde, yüzde 62'lik oranla yine birinci oldu.



Twitter hesabından başarısını takipçileriyle paylaşan Başkan Gökçek, “5-20 Ocak tarihleri arasında beni en başarılı büyükşehir belediye başkanı seçen vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” tweetini attı.



ORC Araştırma Şirketi de internet sitesinden, 5-20 Ocak günleri arasında 30 büyükşehrin tüm ilçelerinde toplam 19 bin 520 kişiyle, “bilgisayar destekli telefon görüşmesi” yöntemiyle gerçekleştirilen ankette yüzde 52'nin üzerinde başarı oranı yakalayan belediye başkanlarının listesini duyurdu.



Yüzde 62 ile birinci olan Başkan Gökçek'i, başarı sıralamasında yüzde 60,5'le Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, yüzde 57,4 ile de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek takip etti. Kaynak : İHA