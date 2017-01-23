Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik sabah saatlerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.



Operasyonda aralarında HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Murat Rohat Özbay ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.



Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.







ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ OPERASYON YAPTI



Çok sayıda polis, Doğubayazıt Belediyesi binası ile Belediye Başkanı DBP'li Rohat Özbay'ın evine operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda belediye binasının çevresini bariyerlerle kapatıldı. Belediyeye giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Belediye ile Başkan Özbay'ın evinde yapılan aramalar devam ediyor.









Kaynak : AA