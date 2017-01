CHP alanlara iniyor

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti'nin 18 maddelik anayasa değişikliği teklifine karşı TBMM'de mücadele yürüten CHP, teklifin geçmesiyle rotayı referanduma çevirdi.



Yakın zamanda, partisinin 81 il başkanı ve Parti Meclisi (PM) üyeleriyle yaptığı toplantılarda, referandum ihtimaline karşı partisinin yol haritasını belirleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, alanlara inmeye hazırlanıyor.



Bu süreçte, değişik illerde yapılacak toplantı ve mitinglerle, halkla buluşacak olan Kılıçdaroğlu, vatandaşlarla bire bir temas kurmak için ev ve esnaf ziyaretleri de gerçekleştirecek. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, sivil toplum kuruluşları ve sendikalar ile de bir araya gelecek.



Partinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri ve milletvekilleri de kendi bölgelerinde yoğun çalışmalara imza atacak.



Parti örgütleri de AK Parti'nin Anayasa değişiklik teklifine karşı çıkma gerekçelerini halka anlatmak için bir dizi çalışma yapacak. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı hazırlanan çeşitli broşürleri pazarlarda, otobüs duraklarında, sokakta, metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarında halka dağıtacak olan örgütler, ev ve iş yeri ziyaretleri gerçekleştirecek.



- Mücadele sosyal medyadan da yürütülecek



CHP, söz konusu sistem değişikline karşı mücadelesini sosyal medya ve internet üzerinden de yürütecek.



Bu kapsamda, anamuhalefet partisi tarafından, seslendirmesini Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun yaptığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk vurgulu kısa film hazırlandı. İzmir Marşı'nın yeniden yorumlandığı 2 dakika 45 saniyelik film, 2D animasyon tekniğiyle yapıldı.



Cumhuriyet'in ilanından bugünlere yaşanan sürecin anlatıldığı filmde, son dönemdeki gelişmelere de atıfta bulunuldu.



Parti, sistem değişikliğine karşı çıkan, 'Büyük Önder Atatürk' vurgulu çeşitli görseller ve kısa filmlerle, kamuoyunun dikkatini çekmeye çalışacak.



- 'Asıl görev halkımıza düşüyor'



Konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, Cumhuriyet'e ve rejime yönelik anayasa değişikliğine karşı TBMM'deki mücadelelerini sonuna kadar sürdürdüklerini bildirdi.



Değişikliğin TBMM'de kabul edilmesinin ardından artık yeni bir mücadele dönemine gireceklerini ifade eden Sındır, Türkiye'nin her noktasında bu değişikliğe karşı seslerini yükselteceklerini vurguladı.



Anayasa değişikliğinin sadece CHP'yi değil, bütün vatandaşları ilgilendirdiğinin altını çizen Sındır, tüm sivil toplum kuruluşlarının, sendikaların, meslek örgütlerinin bu değişikliğe karşı harekete geçmesini sağlayacaklarına değindi. Sındır, Türkiye ekonomik sorunlarla ve terörle boğuşurken, dış politikada sorunlar yaşarken, ihtiyaç olmayan bir anayasa değişikliğini kabul etmelerinin mümkün olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:



'Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımıza anayasa değişikliğinin olumsuzluklarını anlatacağız. Alanlara, meydanlara, sokaklara çıkacağız, evlere gideceğiz. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi 'sathı müdafaa' yapacağız. Biz bu mücadeleyi Kuvayımilliye hareketi gibi görüyoruz. Bunu başardığımızda Türkiye kazanacak. Öncelikli görevimiz toplumu harekete geçirmek, ayağa kaldırmak. Atatürk ilkelerini, Cumhuriyet'i ve demokrasiyi yok etmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu asla ve asla CHP'nin bir mücadelesi değil. CHP lokomotif olabilir ama asıl görev halkımıza düşüyor.' Kaynak : AA