Çeyrek altın ve altın fiyatları 23.01.2017

ABD'de başkanlık görevini cuma günü devralan Donald Trump'ın açıklamalarının ardından doların diğer para birimler ve emtialar karşısında düşüşe geçmesi altın fiyatının da yükselmesini sağladı. Altının ons fiyatı, cuma günü başlayan yükselişini yeni haftaya da taşıdı ve 22 Kasım 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesi olan 1.220 doları gördü.



Donald Trump, cuma günü gerçekleştirilen törenle yemin ederek ABD'nin 45'inci başkanı oldu. Trump'ın, konuşmasında, ekonomi alanındaki planları hakkında detay vermemesi dikkati çekerken, 'korumacı' olarak algılanan ticaret açıklamaları dolar endeksinin değer kaybetmesine neden oldu.



Ons altın, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 dolar seviyesinden gelen kar satışları ile kazançlarının bir kısmını geri verse de saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.215 dolar seviyesinde işlem görüyor.



Yurt içinde ise gram altın, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişin etkisiyle 147,8 liraya kadar çıktı ve şu dakikalarda yüzde 0,7 primle 147,5 lira seviyesinde dengelendi. Şu dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 242, Cumhuriyet altını 988 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, 1 Şubat'ta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın ilk faiz kararını açıklayacağını hatırlatarak, 'Fed'in faiz kararına kadar altının ons fiyatında belirsizliğe bağlı oynaklık devam edebilir.' dedi.



Teknik açıdan altının ons fiyatının bugün 1.209-1.219 bandına yerleşebileceğine değinen Memiş, altının gram fiyatında ise yine dolar kurunun seyrine göre işlemler gerçekleştirileceğini kaydetti.



Memiş, bu hafta yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı ve cuma günkü kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.



Kaynak : AA