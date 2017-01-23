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Cenaze namazı kılınmadan defnedildi!

Tekirdağ’da dün gece polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilen, AK Parti ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü saldırganlarından Bilgehan Karpat cenaze namazı kılınmadan, yaklaşık 20 kişinin katılımıyla sessiz sedasız defnedildi.

3. Sayfa / 23 Ocak 2017 Pazartesi 13:55
Cenaze namazı kılınmadan defnedildi!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde dün gece polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu dur ihtarlarına uymayarak kaçan, AK Parti ve İl Emniyet Müdürlüğü saldırganlarından DHKP-C'li Bilgehan Karpat, ölü olarak ele geçirilmişti.

Karpat'ın cenazesi Tekirdağ Devlet Hastanesi Morgundan alındıktan sonra Muratlı ilçesine bağlı Aydınköy Mahallesi'ne getirildi.

Burada baba evinde bir süre bekletilen Karpat'ın cenazesi, daha sonra cenaze namazı kılınmadan babası Zeynel Karpat ve yaklaşık 20 kişinin katılımıyla sessiz sedasız mahalle mezarlığına defnedildi.

Öte yandan, cenazenin defin işlemleri sırasında köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ve polis ekipleri sıkı güvenlik önlemleri alırken, polis ekipleri tarafından iki gün önce saldırgan teröristin evinde arama yapıldıktan sonra, saldırganın babası ve annesinin gözaltına alınıp serbest bırakıldığı öğrenildi.

Teröristlerin biri sağ, diğeri ölü ele geçirildi!
Emniyet ve AK Parti saldırganı Tekirdağ'da yakalandı

Kaynak : İHA

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