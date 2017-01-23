Amr Musa: ABD Büyükelçiliği taşınırsa barış ortadan kalkar

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması girişiminin 'barış fırsatlarını ortadan kaldıracağı' değerlendirmesinde bulundu.



Musa, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının tehlikeli ihtimalleri gündeme getirdiğini, bunların olmasına karşı kararlılıkla durmak gerektiğini kaydetti.



İslam ve Hristiyan dünyasını, uluslararası camiayı 'akılcı olmayan ve barış fırsatlarını ortadan kaldıran' bu adıma karşı durmaya yönlendirmeye çağıran Amr Musa, 'Trump'ın, uluslararası toplumdan Kudüs'ün kırmızı çizgi olduğu ve buna müdahale edilmesinin vahim sonuçlar doğuracağı yönünde ciddi bir mesaj alması gerekiyor.' ifadesini kullandı.



Donald Trump, seçim sürecinde, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü vermişti.



Trump, son olarak bir İsrail gazetesine yaptığı açıklamada da vaadini unutmadığını belirterek, 'Ben verdiğim sözden vazgeçmeyen bir şahsiyetim.' demişti.



Kaynak : AA