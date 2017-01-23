Adil Gür: Yüzde 60 ‘evet’ sürpriz olmaz

Cumhurbaşkanlığı sisteminin de içinde olduğu 18 maddelik anayasa değişikliği Meclis'ten 330'un üzerinde oy aldı. Türkiye, nisanda, tarihinin en önemli kararlarından birini vermek için referanduma gidecek.



Peki kamuoyu araştırmaları bu konuda ne söylüyor? 1 Kasım seçimlerinin 'tek bilen'i olarak öne çıkan A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, 'Bugün yüzde 53'ler mertebesinde olan desteğin yapılacak iyi bir kampanya ile yüzde 60'lara doğru taşınacağını düşünüyorum. Hatta üzerindeki bir oran bile benim için sürpriz olmaz' dedi.



Sabah gazetesine konuşan Gür'ün açıklamasından satırbaşları şöyle:



SON ANKET %53.2 'EVET' YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

-Son yaptığınız kamuoyu araştırmalarındaki verilerden de biraz bahseder misiniz?



En son 2 hafta önce yaptığımız araştırmada yüzde 15-20 civarında kararsızım - sandığa gitmeyeceğim - fikrim yok diyenleri dağıttığımızda evet diyenlerin yüzde 53,2 olduğunu gördük. Hayır diyenler ise yüzde 46,8. Bir önceki aya göre evet diyenler bir puan arttı.







AK PARTİ VE MHP'NİN TOPLAMI %65

-Evet oranındaki artış devam etme eğilimi gösteriyor mu?



Önümüzdeki dönemde kampanya sürecinde evet derim diyenlerin birkaç nedenden dolayı artacağını düşünüyorum. Birincisi Cumhurbaşkanını sevenlerin ve beğenenlerin oranı son araştırmada yüzde 61'in üzerinde. İkincisi AK Parti ile MHP'nin oy toplamı yüzde 65 civarında. Bu iki nedenden dolayı Evet oyları artacaktır. Tezimi güçlendiren veriler bunlar. Kaldı ki önümüzde bir kampanya süreci var. Evet kampanyasını yürütmek her zaman kolaydır, Evet pozitif bir kavram. Unutmayalım rahmetli Özal Hayır kampanyası yürüttüğü halde sandıktan Evet çıktı.



ARAŞTIRMALAR REHAVETE NEDEN OLMAMALI

-Referandum gecesi için bir oy oranı tahmininde bulunmak zor mu?



Özetle bugün yüzde 53'ler mertebesinde olan desteğin yapılacak iyi bir kampanya ile yüzde 60'lara doğru taşınacağını hatta yüzde 60'ının üzerindeki bir oranın benim için sürpriz olmayacağını söyleyebilirim. Ama sözlerim şöyle algılanmamalı çok rahat bir referandum sandığa gitmeme gerek yok diye düşünülmemeli. Herkes gidip oyunu mutlaka kullanmalı anayasa değişikliklerinde vatandaş onayı ne kadar yüksek olur ise sonuç çok daha değerli olacaktır.

