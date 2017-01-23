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ABD'de Trump'a ilk dava hazırlığı

ABD'de bir grup avukat, yeni Başkan Trump aleyhinde 'Anayasayı ihlal etmekten' dava açmaya hazırlanıyor Avukatlar, Trump'ın dünya genelindeki yatırımları üzerinden, yabancı ülke yönetimlerinden ödeme aldığını iddia ediyor.

Ekonomi / 23 Ocak 2017 Pazartesi 22:34
ABD'de Trump'a ilk dava hazırlığı

ABD'de bir grup avukat, yeni Başkan Donald Trump aleyhinde 'yabancı ülke yönetimlerinden ödeme almak' ve bu yolla 'Anayasayı ihlal etmekten' dava açmaya hazırlanıyor.

Cuma günü Kongrede yemin ederek görevine başlayan Başkan Trump, dünya genelindeki yatırımlarının görevine etki ettiği gerekçesiyle ülkedeki bazı hukukçuların hedefi oldu.

Washington Sorumluluk ve Etik Grubu (CREW) tarafından açılacağı belirtilen davada, ülke yöneticilerinin yabancı bir ülkeden kazanç sağlamasını yasaklayan ilgili federal yasaya atıf yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, Trump'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları üzerinden herhangi bir kazanç sağlayıcı işlem yapamayacağı, ancak uluslararası otelleri üzerinden bunun ihlal edildiği iddia ediliyor.

Trump, konuyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracağını belirtmişti. Kaynak : AA

UluslararasıTrumpDonald Trump


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